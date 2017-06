Fitnessbox – Fitness für Körper und Geist

In der neuen FitnessBox von TrendRaider findet man eine einzigartige Auswahl an Produkten für das eigene Wohlbefinden. Die Produkte tun nicht nur den Körper, sondern auch den Geist gut. Wer fit und gesund bleiben will, der muss auch was dafür tun! Sport, eine ausgewogene und gesunde Ernährung sowie Erholung ist ebenso wichtig für den menschlichen Körper.

Gesundheit und Fitness hat sich in heutigen Zeit zu einem echten Lifestyle entwickelt. Das junge Start Up TrendRaider aus Berlin widmet sich den Trends und hat als neues Produkt die FitnessBox entwickelt. Weitere interessante Produkte gibt es auf der Website des Unternehmens.

Die FitnessBox enthält:

1. Seesack aus Canvas

Der Seesack besteht aus 100% Baumwolle mit Streifenprint und ist ein optimaler Sportbegleiter.

Marke Berliner Label mara mea



2. Daily Balance

Ein Bio-Tee von Teatox, der Körper und Seele in Einklang bringt.



3. Fußcreme

Eine Fußcreme für müde Füße von i+m Naturkosmetik aus Berlin



4. Glasflasche

Eine Glasflasche mit inspirierenden Rezepten von TrendRaider, die jedes Wasser aufpeppen.

5. Faszienrolle

Eine Massagerolle für zum Regenerieren und Entspannen von Blackroll

6. Früchtepapier

Das Früchtepapier besteht aus 100% geretteten Früchten aus der Berliner Manufaktur Dörnwerk.

7. Chia Samen

Der Chia Samen als nährstoffreiches Superfood für volle Energie von Raab Vital.

8. be active Magazin

Ein Magazin gefüllt mit Gesundheittipps, Rezepten und Yogaübungen von TrendRaider

Die FitnessBox kann nicht im Ladengeschäft gekauft werden, sondern kann einfach und bequem im Onlineshop von TrendRaider bestellt werden. Die Lieferzeit der Box beträgt zwischen drei und viel Tagen. Neben den Überraschungsboxen gibt es im Onlineshop noch weitere interessante Produkte zu entdecken.

Das Motto von TrendRaider: Überraschungen darf es nicht nur zu besonderen Anlässen geben. Wer will kann jeden Monat eine Überraschungsbox nach Hause liefern lassen. Jede Box enthält jeweils mehr als fünf handverlesene und nachhaltige Produkte aus den Kategorien Fashion, Accessoires, Feinschschmecker, Wellness und Design.

Weitere Informationen auf www.trendraider.de