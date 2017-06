Lüneburg – 28. August 2015. Ab 1. September ist das Buch zu einer der erfolgreichsten Nachmittagssendungen im deutschen Fernsehen zu haben: „Rote Rosen“. Auf 168 Seiten in elf Kapiteln erfahren Fans alles über die Rosen und die mehr als 100 weiteren Darsteller, über die Drehorte in Lüneburg und was hinter den Kulissen passiert. Darüber hinaus sind die wesentlichen Szenen der 2000 Folgen seit November 2006 beschrieben. „Die Produktion des Buches war eine Herkulesaufgabe“, sagt Andreas Jörß, Prokurist beim Lüneburger von Stern Verlag. So hätte die Redaktion für die spannenden und unterhaltsamen Geschichten mehr als 200.000 Drehbuchseiten gesichtet, knapp 100.000 Fernsehminuten verfolgt und die besten aus rund 16.000 Fotos ausgewählt. Und auch den Fans wurde eine ausführliche Geschichte gewidmet. Schließlich hätte jede Folge rund 1,6 Millionen Zuschauer.

Aus Anlass des Verkaufsstarts lädt die Buchhandlung Lünebuch in Zusammenarbeit mit dem von Stern Verlag am 1. September von 16.00 bis 17.30 Uhr zu einer Autogrammstunde mit den Rote-Rosen-Stars Hermann Toelcke und Gerry Hungbauer ein. Ort: Buchhandlung Lünebuch, Bardowicker Straße 1, 21335 Lüneburg.

„Rote Rosen – Das Buch“ kostet 19,90 Euro und ist im gut sortierten Buchhandel zu haben und kann über rote-rosen-shop.de versandkostenfrei bestellt werden. Herausgeber ist der von Stern Verlag e.K., Lüneburg, Redaktion und Konzept sind von der Schmitz WG GmbH, Hamburg. Weitere Informationen unter www.rote-rosen-das-buch.de, https://www.ndrshop.de/rote-rosen/Rote-Rosen-Das-Buch.html

Unternehmen

von Stern – Verlag e.k.

Herr Andreas Jörß

Zeppelinstraße 24

21337 Lüneburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)4131 89 02 0

web ..: http://www.vonsternschedruckerei.de

email : info@vonsternschedruckerei.de