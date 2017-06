Am 14. Oktober 2015 erscheint das neue Buch von Daniela Katzenberger im Plassen Verlag. In „Eine Tussi wird Mama“ schildert „die Katze“, wie sie ihre Schwangerschaft erlebt und von der Pfalz-Prinzessin zur liebevollen Neu-Mami wird. Neben Kevin Prince Boateng hat der Plassen Verlag damit ein weiteres prominentes Gesicht in seinem Herbstprogramm.

Rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse wird am 14. Oktober 2015 das neueste Buch von TV-Blondine Daniela Katzenberger im Plassen Verlag erscheinen. Die oberfränkischen PLASSEN Buchverlage und Verlagsleiter Sebastian Grebe freuen sich sehr darüber, dass sie Deutschlands bekannteste TV-Blondine für das Verlagsprogramm gewinnen konnten.

In „Eine Tussi wird Mama“ beschreibt „die Katze“, wie sie sich plötzlich in einer ganz neuen Rolle als werdende Mama wiederfindet und was ihr auf dem Weg zum Babyglück so alles passiert ist. Mit ihrem gewohnt trockenen Humor und ihrer Selbstironie schildert sie geradlinig und ehrlich die Hochs und Tiefs ihrer Schwangerschaft: Von morgendlicher Übelkeit über den Abschied von der Traumfigur bis hin zu den Tipps und Tricks, die ihr durch die neun Monate geholfen haben, kommen alle Themen, die das Babykriegen so mit sich bringt, auf den Tisch.

„“Die Katze“ ist die ultimative Tussi. Trotzdem ist sie absolute Sympathieträgerin und hat es geschafft, sich ihre Natürlichkeit und Unbefangenheit zu bewahren. Gerade deshalb können sich so viele Frauen mit ihr identifizieren“, erklärt Verlagsleiter Sebastian Grebe den Erfolg von Daniela Katzenberger. „Mit ihrem neuen Buch gewährt sie uns einen Einblick in den schönsten, spannendsten aber auch persönlichsten Lebensabschnitt, den es für eine Frau gibt, nämlich in ihre Schwangerschaft. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass Daniela Katzenberger trotz Mama-Stress zur Buchmesse nach Frankfurt kommen wird, um dort ihr Buch zu präsentieren.“

Das Buch „Eine Tussi wird Mama“ von Daniela Katzenberger (ISBN 978-3-86470-343-0, 16,99 Euro) erscheint am 14. Oktober 2015 im Plassen Verlag. Die Autorin wird ihr neues Buch am 17. und 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Details werden rechtzeitig auf der Homepage des Plassen Verlags unter http://www.plassen-buchverlage.de/ nachzulesen sein.

Parallel zum Buch entsteht auch die Doku-Soap „Daniela Katzenberger – mit Lucas im Babyglück“, die ab Dienstag, 8. September 2015, um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen sein wird.

Über die PLASSEN Buchverlage

Im Oktober 2013 fasste die Börsenmedien AG ihre verlegerischen Aktivitäten im Buchbereich unter der neuen Marke „PLASSEN Buchverlage“ zusammen. Die bestehenden Label „Börsenbuchverlag“, „Books4Success“ und „Plassen Verlag“ bestehen unverändert weiter. Das thematische Profil der einzelnen Marken wurde geschärft. So beschäftigt sich der Börsenbuchverlag mit den Themen Wirtschaft, Geldanlage und Börse, Books4Success widmet sich dem Bereich Ratgeber, und im Plassen Verlag erscheinen populäre Sachbücher.

Einen Überblick über das gesamte Verlagsprogramm der PLASSEN Buchverlage mit prominenten Autoren wie Kevin Prince Boateng, Richard Branson und Promitrainer Harley Pasternak ist unter http://bit.ly/1M2sp0N abrufbar.

