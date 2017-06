Mehr Freiraum für den Apfel

Äpfel kennt jeder und das Äpfel frei hängen ist auch bekannt. Jedoch ist hier der angebissene Apfel gemeint – die Marke „Apple“. Millionen von Menschen lieben diese Marke und die Produkte von Apple sind heiß begehrt. iPhones und iPads sehen sehr edel aus und sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Egal, ob auf der Arbeit oder Zuhause, Produkte von Apple sind vielfältig einsetzbar.

Echte Liebhaber dieser Produkte verbringen sehr viel Zeit mit ihnen. Telefonieren, im Internet surfen, whatsappen, Videos schauen und vieles mehr… Die Zeit vergeht wie im Fluge und andere Tätigkeiten werden daher oft vernachlässigt. Das Leben hat doch viel mehr zu bieten oder nicht? Sich einen eigenen Freiraum zu verschaffen oder mal abzuschalten vom Alltag, fällt vielen Menschen besonders schwer. Durch einen Zufall vor einem Jahr lernten sich Annette Sander und Gerhard Münstermann auf einem Elternabend kennen.

Ihre Kinder gehen auf dieselbe Schule. Ein gemeinsames Abendessen im Kreise der Familien legte den Grundstein für ihre Zukunft. Eine erfahrene Modedesignerin mit ganz viel Kreativität für Neues und ein Unternehmensberater mit der Hingabe zu Produkten mit dem Apfel, kamen auf eine zündende Idee. Herr Münstermann wollte endlich eine Tasche finden, die nicht nur schick ausschaut, sondern sehr handlich ist und auch das Gerät optimal schützt, falls man es mal nicht braucht. Die Idee „Taschen für Apple Produkte“ war geboren. Aber was ist denn nun das Besondere? Ihr Name „FREIRAUM“ ist nicht nur der Name des Unternehmens, sondern zugleich auch die Vision der beiden Gründer. Die Produkte von FREIRAUM sind mehr als nur eine Tasche. Mit einer Hülle für das iPhone, iPad oder MacBook kann eben nicht nur das Gerät verschwinden, man schafft automatisch den Freiraum für andere Dinge des Lebens.

Nicht nur der Anwender freut sich, auch die Umwelt. Alle Produkte werden von Anfang bis Ende nachhaltig produziert. Die Herstellung erfolgt in Handarbeit und ist „Made in Germany“. In der Produktion wird ausschließlich ökologisches zertifiziertes Leder verwendet. Die Produkte von Freiraum richten sich an Frauen und Männer. Wer mehr über die einzelnen Produkte erfahren möchte, der macht am besten gleich einen Abstecher in den Onlineshop von FREIRAUM.

Onlineshop: www.freiraum-germany.com