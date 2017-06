Medimops – hier gibt es viel, hier sparst du viel

Wie…was… medimops? Bei medimops gibt es kein Tierfutter, sondern Bücher und vieles mehr. Leider keine Neuware, aber dafür eine riesengroße Auswahl an gebrauchten CDs, DVDs, Büchern, Filmen und Spielen. Das Stöbern macht da große Freude und man kann sich bestimmt nicht sofort entscheiden, was man gleich alles online bestellen möchte. Wer Bücher liebt oder mal auf der Suche nach einem Hörbuch oder einem Film ist, der bekommt für einen 20-Euro-Schein eine Menge in den Warenkorb. Hier hat der Euro noch einen Wert.

Klar könnte jetzt einer behaupten, gebrauchte Medien weisen viele nicht so schöne Gebrauchsspuren auf. Sicherlich ist da mal ein Fleck oder Kratzer, aber diese Medien sind ja eben keine Neuware. Es gibt kein Grund zur Beunruhigung, denn alle angekauften Medien werden erst nach strenger und mehrstufiger Qualitätskontrolle dem Onlineshop zugeführt.

Wem jetzt Zweifel kommen sollten, Ronald Rassmann hat medimops getestet. Es wurden bei der Testbestellung 8 Bücher und ein Paket mit 2 CDs geordert. Der Ablauf der Bestellung war kinderleicht und es gibt bei medimops auch sehr viele Zahlungsmöglichkeiten. Die Ware kam, bis auf ein Buch, in drei Tagen an, sogar mit einem Mops auf dem Karton. Alle Artikel waren in einem wirklich sehr guten Zustand und es gab keinen Grund zum Ärgernis. Daumen hoch! 

Im Vergleich zum Neupreis können hier bei den Artikeln bis zu 70% eingespart werden. Also jetzt mal schnell den Onlineshop ansurfen und auf Bestelltour gehen! Wer anderen gern eine Freude macht, der sollte gleich einen Gutschein bestellen!

Onlineshop: http://www.medimops.de/